Dopo l’eliminazione della nazionale inglese dal Mondiale contro l’Argentina, l’allenatore Thomas Tuchel ha ricevuto numerose critiche. La Federazione ha deciso di mantenere la sua posizione e ha confermato la sua permanenza sulla panchina. La squadra si è fermata a un passo dalla finale, scatenando reazioni negative nel mondo sportivo e mediatico britannico. La decisione sulla sua conferma è stata ufficialmente comunicata dalla FA.

Pioggia di critiche ricevute da Thomas Tuchel dopo Inghilterra Argentina ma il suo futuro è stato delineato. Il cammino della Nazionale dell’ Inghilterra si è interrotto a un passo dall’atto conclusivo, scatenando una vera e propria tempesta mediatica e sportiva oltremanica. La dolorosa eliminazione subita nella semifinale dei Mondiali contro l’Argentina ha aperto un dibattito accesissimo nel Regno Unito, posizionando il commissario tecnico Thomas Tuchel al centro di una sfilza di giudizi taglienti. Il mister è stato criticatissimo da parte di tifosi, opinionisti e media britannici per la gestione degli ultimi minuti di gioco. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La grande delusione contro l’Argentina: il film della semifinale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tuchel criticatissimo dopo l’eliminazione Mondiale: sarà ancora il ct dell’Inghilterra? La FA ha preso la decisione finale per il suo futuro

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