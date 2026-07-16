Le principali aziende tecnologiche concordano sulla necessità di regolamentare il settore dell’intelligenza artificiale. Un dirigente di Google DeepMind ha proposto la creazione di un organismo, finanziato dalle stesse aziende, con il compito di stabilire gli standard del settore sotto il controllo del governo. La proposta mira a regolamentare un campo ancora privo di regole chiare, anche se la sua attuazione si presenta complessa.

Perlomeno su un aspetto le Big Tech sono d’accordo: c’è bisogno di regolamentare il settore. A dirlo sono i più in alto in grado. Demis Hassabis, cofondatore e ceo di Google DeepMind, si immagina in futuro un organismo capace di dettare standard, finanziato dalle varie aziende sotto la supervisione del governo. Il processo partirebbe da un’analisi volontaria per studiare i modelli prima del loro rilascio, per poi passare a regole più stringenti per essere rilasciati sul mercato. Un po’ diversa, ma comunque sullo stesso piano, la proposta di Dario Amodei. Il ceo di Anthropic chiede a gran voce l’istituzione di un’agenzia federali che possa bloccare sic et nunc il rilascio di un modello, qualora presenti dei problemi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le Big Tech chiedono più regole per l’AI. Niente di più complesso da attuare

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