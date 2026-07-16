Germania terra di data center e di proteste | i colossi big tech continuano a investire le popolazioni sempre più di traverso

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Germania, i data center continuano a crescere, con 76 strutture concentrate nella regione del Reno e del Meno, intorno al principale nodo internet DE-CIX di Francoforte. Le politiche di sviluppo del Governo e le direttive dell’UE hanno favorito questi investimenti. Nel frattempo, le popolazioni locali si oppongono alle nuove installazioni, manifestando preoccupazioni e proteste contro l’espansione delle infrastrutture tecnologiche.

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Anche in Germania, sostenuti dalle politiche di sviluppo del Governo e dagli indirizzi UE, si moltiplicano i data center. Nella regione del Reno e del Meno se ne concentrano ad oggi ben 76 attorno al nodo internet principale DE-CIX di Francoforte. Con la domanda di potenza per l’ intelligenza artificiale aumentano però anche le proteste della popolazione che non vuole le centrali necessarie per il loro rifornimento elettrico. A Maintal, una cittadina dell’Assia di circa 40mila abitanti un paio di chilometri ad est di Francoforte, ad esempio, la protesta spontanea guidata dall’ingegnere aerospaziale Thomas Schadt e dall’ex capitano navale Mark Behrend, è giunta al blocco temporaneo del progetto della statunitense Edgeconnex, che aveva già acquisito un’area industriale dismessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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