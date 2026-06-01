Ai Mondiali più severi di sempre basta tempo perso più Var e inferiorità numerica temporanea | le novità sulle regole per cambi e rimesse

Ai Mondiali più severi di sempre, le regole sui cambi e le rimesse sono cambiate. Ora, il tempo perso durante le sostituzioni è limitato, e le rimesse devono essere effettuate con entrambe le mani. Sono stati introdotti anche controlli più rigorosi sul tempo di gioco, e le sostituzioni sono più rapide. Queste modifiche si aggiungono all’uso più frequente del VAR e alle inferiorità numeriche temporanee, che possono durare fino a cinque minuti.

Quattro anni fa erano stati i Mondiali dei tempi di recupero monstre, anche oltre i 10 minuti. Quelli che partiranno tra 10 giorni con il match inaugurale tra Sudafrica e Messico saranno i Mondiali più tecnologici di sempre, con un nuovo sistema di fuorigioco semiautomatico, ma anche i più severi di sempre. L’intento è chiaro: aumentare il tempo effettivo di gioco, evitando il più possibile le perdite di tempo. L’International Football Association Board ( Ifab ), l’ente che si occupa di stabilire ed eventualmente modificare il regolamento del calcio, ha pubblicato le novità che entreranno in vigore in occasione della Coppa del Mondo in Messico, Canada e Stati Uniti, per poi essere applicate in tutti i campionati, compresa la Serie A. 🔗 Leggi su Open.online

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