le atp finals si disputeranno a torino anche nel 2027

Le ATP Finals, l’importante torneo che ospita gli otto migliori tennisti al mondo, si disputeranno a Torino anche nel 2027. Lo ha annunciato oggi il presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Angelo Binaghi. L’Italia si era aggiudicata due anni fa la gara per ospitare le ATP Finals nel quinquennio 2026-2030, ma restava da chiarire se il torneo sarebbe rimasto a Torino, dove si disputano dal 2021, oppure se sarebbe stato trasferito a Milano, che aveva avanzato la sua candidatura proponendo di ospitarlo nel nuovo palasport di Santa Giulia, costruito in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026. Alla fine Torino era riuscita ad aggiudicarsi l’edizione di quest’anno, che si svolgerà tra il 15 e il 22 novembre all’Inalpi Arena. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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