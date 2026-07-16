Le ATP Finals restano a Torino | L’ultima finale seguita da 7 milioni di telespettatori

Le ATP Finals si svolgeranno ancora a Torino nel 2027. La conferma arriva dall'Associazione dei Tennisti Professionisti, che ha deciso di mantenere la sede nella città piemontese anche per la prossima stagione. La finale più seguita, con circa 7 milioni di telespettatori, si è tenuta all’interno della Inalpi Arena. La decisione riguarda quindi le edizioni future del torneo di fine stagione.

Le ATP Finals si giocheranno alla Inalpi Arena di Torino anche nel 2027: l’Associazione dei Tennisti Professionisti ha confermato il capoluogo piemontese come sede del torneo di fine stagione per la prossima annata agonistica. L’evento riservato ai migliori otto giocatori dell’anno solare si tiene all’ombra della Mole dal 2021 e non traslocherà nell’immediato. La manifestazione rimarrà in Italia fino al 2030, ma si era parlato di un possibile trasferimento in altra località. L’ATP ha spiegato le proprie ragioni: “ L’edizione 2025 ha attirato un numero record di 229.879 spettatori, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Sette milioni di telespettatori hanno seguito la finale, rendendola la partita di tennis più vista nella storia della televisione italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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