Jannik Sinner ha vinto contro Novak Djokovic, qualificandosi così per le ATP Finals di Torino. È il secondo anno consecutivo che il tennista italiano raggiunge la finale di Wimbledon, questa volta da campione in carica. La vittoria di oggi ha avuto un peso doppio, dato che gli permette di accedere direttamente alla fase finale del torneo indoor. Sinner ha dominato il match con un punteggio netto.

Per il secondo anno di fila Jannik Sinner giocherà la finale di Wimbledon, da campione in carica in quest'occasione. Ma la netta vittoria in semifinale contro Novak Djokovic è valsa un doppio regalo per il tennista azzurro: al 10 luglio, infatti, Sinner ha già la certezza di essere uno degli otto giocatori che a novembre disputeranno le Atp Finals all'Inalpi Arena di Torino. Il torneo riservato ai migliori della stagione avrà sicuramente di nuovo tra le sue fila il bicampione in carica, con Sinner che era già praticamente sicuro di esserci con i risultati ottenuti in stagione, specie i cinque titoli vinti a livello Masters 1000.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Jannik, la vittoria su Nole vale doppio: si è già qualificato per le Atp Finals di Torino

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