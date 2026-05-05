Binaghi | Estendiamo a Roma la partnership vincente delle Atp Finals di Torino

La Federazione Italiana Tennis e Padel e Lavazza hanno annunciato l'estensione della loro collaborazione, diventando ufficiali fornitori di caffè per gli Internazionali di Roma. Questa decisione segue l'accordo già in vigore a Torino con le ATP Finals, dove il partnership ha riscosso successo. La collaborazione riguarda l'offerta di caffè ufficiale durante l'evento e si inserisce in un progetto di rafforzamento delle partnership tra il torneo e il brand.

AGI - La Federazione Italiana Tennis e Padel e Lavazza hanno ufficializzato questa mattina l'estensione della loro collaborazione diventando official coffee, portando agli Internazionali di Roma la stessa formula vincente che ha funzionato a Torino con le ATP Finals. Una colazione di presentazione al Foro Italico, un video con le gag del dietro le quinte dello spot con Jannik Sinner protagonista per la linea 'A Modo Mio', e tre voci a scandire obiettivi ambiziosi: Angelo Binaghi presidente Fitp, Marco Lavazza vice presidente Lavazza e Marco Barbieri direttore marketing dell'azienda torinese. "Questo non è la creazione di una nuova partnership, ma è l'estensione di una grande partnership vincente che abbiamo creato su Torino.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Binaghi: "Estendiamo a Roma la partnership vincente delle Atp Finals di Torino" Notizie correlate Angelo Binaghi rilancia: “Vogliamo ospitare le finali di BJK Cup e le Next Gen ATP Finals”Dal 10 all’11 aprile sarà di scena a Velletri la sfida contro il Giappone per l’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Jannik Sinner qualificato alle Atp Finals di Torino con 7 mesi d'anticipoL'algoritmo complessissimo del ranking Atp non mente mai: e così Jannik Sinner si ritrova qualificato alle Atp Finals di dicembre già ad aprile, con... Contenuti e approfondimenti Binaghi: Futuro delle Atp Finals? C’è un problema nuovo dovuto alla legge del governo. Da oggi ne parlerò con AbodiIl tennis è il miglior investimento possibile che il governo possa fare nello sport. Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, snocciola i dati del successo rappresentato dalle Atp Finals di Torino ... ilfattoquotidiano.it Le NextGen Finals Atp tornano in Italia: Binaghi pensa al Sud Italia, tre le opzioni accreditateDopo Milano e la pausa estera le NextGen Atp Finals sono pronte a tornare in Italia. E arrivano interessanti candidature. Dopo qualche anno di pausa ormai manca solo l’ufficialità ma la notizia sarebb ... tennisitaliano.it