le amichevoli estive del napol in pay per view

La nuova stagione del Napoli di Allegri sta per iniziare, con le prime partite amichevoli programmate in modalità Pay-Per-View. Questi incontri serviranno a testare la squadra e prepararla alle competizioni ufficiali. La stagione segna anche il centenario della squadra, e le amichevoli rappresentano un primo passo verso l’inizio delle attività sportive ufficiali. Nessuna data specifica è stata ancora comunicata per le partite amichevoli.

Comincia la nuova stagione del Napoli di Allegri e si programmano le prime amichevoli per vedere gli azzurri in campo. Le emozioni dell’anno del Centenario stanno per cominciare. Durante i ritiri precampionato di Dimaro e Castel di Sangro, la SSC Napoli affronterà cinque avversarie nel percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione 202627. Tutte le amichevoli saranno trasmesse in diretta Pay-Per-View su DAZN, Sky Primafila e OneFootball, al prezzo di 9,99 euro per ciascun incontro. 2. Nella sezione “Pay-per-view” seleziona la partita che desideri acquistare cliccando su “Acquista ora” 3. Inserisci il metodo di pagamento se necessario e conferma il pagamento 2. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Amichevoli Estive Napoli 2026, diretta pay per view su Sky PrimaFila

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