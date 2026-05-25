Torna il caldo da bollino arancione a Roma e nel Lazio | ondata di calore per il 25 26 e 27 maggio

Notizia in breve

A Roma e nel Lazio si registra un ritorno del caldo intenso con allerta arancione per i giorni 25, 26 e 27 maggio. Le temperature sono in aumento e si prevedono ondate di calore che dureranno tre giorni consecutivi. La situazione riguarda sia la capitale sia le zone limitrofe, con condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate che interessano tutta la regione.