Torna il caldo da bollino arancione a Roma e nel Lazio | ondata di calore per il 25 26 e 27 maggio
A Roma e nel Lazio si registra un ritorno del caldo intenso con allerta arancione per i giorni 25, 26 e 27 maggio. Le temperature sono in aumento e si prevedono ondate di calore che dureranno tre giorni consecutivi. La situazione riguarda sia la capitale sia le zone limitrofe, con condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature elevate che interessano tutta la regione.
Allerta caldo a Roma e nel Lazio questa settimana: tornano le ondate di calore da bollettino arancione oggi, domani 26 e il 27 maggio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Caldo a Roma, arriva la prima ondata: bollino arancione in città per due giorniA Roma si registra la prima ondata di caldo dell’estate, con il bollino arancione che durerà due giorni.
Previsioni meteo Lazio fine maggio: prima ondata di caldo anomalo, a Roma fino a 7 gradi sopra la mediaLunedì 25 maggio, a Roma, le temperature massime raggiungeranno fino a 7 gradi sopra la media stagionale.
Temi più discussi: Maggio che sembra autunno, ecco quando torna il caldo; Meteo, l'anticiclone alla riconquista dell'Italia: torna fase stabile e molto mite; Caldo in arrivo, anticipo d’estate a Milano e in Lombardia: temperature fino a 30 gradi. Quando e dove; Meteo Abruzzo, maltempo in esaurimento: dalla prossima settimana torna il caldo.
Buone notizie: il Festival di Halloween Disney torna dal 26 settembre al 1° novembre 2026 a Disneyland Paris! E tu, preferisci il caldo o un'atmosfera da brivido? facebook
Con Sarri che si è allontanato ormai quasi definitivamente, il Napoli è alla ricerca di alternative valide per il ruolo di nuovo allenatore L'ipotesi Allegri è ancora viva, ma il Milan potrebbe non volersi liberare facilmente di lui Ecco che allora torna di moda il n x.com
Meteo, l’anticiclone estivo porta la prima ondata di caldo oltre i 30°: ecco quando torna l’afaFino a metà della prossima settimana assisteremo a una vera e propria parentesi estiva con termometri di 6-7°C oltre la media del periodo ... affaritaliani.it
Meteo per il ponte del 1° Maggio 2026 in Italia: torna il caldo con la Festa dei LavoratoriIl mese di maggio 2026 prende il via con un clima soleggiato e caldo, complice la rimonta dell'alta pressione, dopo una settimana che è stata segnata dal passaggio di perturbazioni che hanno riportato ... meteo.it