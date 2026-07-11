Cinque milioni di euro per il Chianti Strade scuole e borghi | ora i lavori

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La Regione Toscana ha assegnato oltre 5 milioni di euro al Chianti fiorentino, destinati a interventi su strade, scuole e borghi. I fondi sono suddivisi tra i Comuni di San Casciano, Barberino Tavarnelle e l’area di Bagno a Ripoli. Gli investimenti prevedono lavori di riqualificazione delle infrastrutture, miglioramenti nelle strutture scolastiche e interventi di recupero nei centri storici. L’obiettivo è potenziare le infrastrutture e valorizzare il patrimonio locale.