Cinque milioni di euro per il Chianti Strade scuole e borghi | ora i lavori
La Regione Toscana ha assegnato oltre 5 milioni di euro al Chianti fiorentino, destinati a interventi su strade, scuole e borghi. I fondi sono suddivisi tra i Comuni di San Casciano, Barberino Tavarnelle e l’area di Bagno a Ripoli. Gli investimenti prevedono lavori di riqualificazione delle infrastrutture, miglioramenti nelle strutture scolastiche e interventi di recupero nei centri storici. L’obiettivo è potenziare le infrastrutture e valorizzare il patrimonio locale.
di Andrea Settefonti Scuole nuove, strade più sicure e borghi da riqualificare: il Chianti fiorentino incassa dalla Regione Toscana un pacchetto di investimenti che supera i 5 milioni di euro complessivi, distribuiti tra San Casciano, Barberino Tavarnelle e l’area di Bagno a Ripoli. Le risorse arrivano con l’approvazione della seconda variazione al bilancio regionale, salutata con soddisfazione dal territorio. A darne notizia è Francesco Casini, consigliere regionale di Casa Riformista, che parla di "interventi concreti che riguardano la viabilità, le scuole, la sicurezza stradale e la riqualificazione dei nostri borghi", sottolineando come la variazione di bilancio confermi un impegno costante della Regione verso quest’area della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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