Cinque milioni per strade scuole sport Il Comune illustra la mappa dei lavori

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha annunciato un investimento totale di cinque milioni di euro destinato a diversi settori della città. Di questi, un milione e mezzo di euro saranno spesi per il rifacimento delle strade, un altro milione e mezzo per interventi nelle scuole, mentre un milione di euro sarà utilizzato per impianti sportivi, circoli e immobili pubblici. La ripartizione dei fondi è stata illustrata attraverso una mappa dei lavori programmati, che coinvolgeranno diverse aree della città nei prossimi mesi.

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In totale 5 milioni di investimenti. Un milione e mezzo di euro per le strade, un altro milione e mezzo per le scuole, un milione destinato a impianti sportivi, circoli e immobili pubblici. La giunta di Fano presenta la prima vera variazione di bilancio dopo il preventivo e rivendica una scelta politica precisa: investire sulla manutenzione della città senza attendere la chiusura definitiva dei cantieri PNRR. "È una variazione prudenziale – ha spiegato il sindaco – perché molte partite sono ancora aperte, ma vogliamo partire subito con gli interventi prioritari". Il cuore dell’operazione riguarda soprattutto scuole e strade. "Qualcuno magari avrebbe investito tutti i tre milioni sulle asfaltature – ha detto Serfilippi– ma noi abbiamo deciso di invertire la rotta sull’edilizia scolastica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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