Cinque milioni per strade scuole sport Il Comune illustra la mappa dei lavori

Il Comune ha annunciato un investimento totale di cinque milioni di euro destinato a diversi settori della città. Di questi, un milione e mezzo di euro saranno spesi per il rifacimento delle strade, un altro milione e mezzo per interventi nelle scuole, mentre un milione di euro sarà utilizzato per impianti sportivi, circoli e immobili pubblici. La ripartizione dei fondi è stata illustrata attraverso una mappa dei lavori programmati, che coinvolgeranno diverse aree della città nei prossimi mesi.

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