Lavoratori sotto al sole la compostezza non basta più

Lavoratori esposti al caldo sotto il sole, spesso senza adeguate protezioni, sono al centro di un dibattito sulla sicurezza sul lavoro. La tradizione di resistere senza lamentarsi rischia di mascherare un problema strutturale: la mancanza di misure efficaci per tutelare chi lavora in condizioni estreme. Le alte temperature estive, sempre più frequenti, evidenziano la necessità di interventi concreti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Articolo. Per anni la capacità di resistere senza lamentarsi è stata raccontata come una virtù. Oggi, con estati sempre più estreme, quella stessa cultura rischia di diventare un alibi per non affrontare un problema strutturale: proteggere chi lavora dal caldo «C aràter de la rassa bergamasca, fiama de rar, sóta la sènder brasca». Il bergamasco si infiamma di rado, dice il proverbio, perché sotto la cenere cova la brace. È un elogio antico della compostezza: non si grida, non ci si scompone ma si tira dritto. Per generazioni ha descritto un modo di stare al mondo e di stare al lavoro, nei campi e nelle filande. In un’epoca in cui il caldo di luglio era una fatica prevista, non un’emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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