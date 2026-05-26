Caldo nel Lazio stop al lavoro sotto il sole nelle ore più a rischio

Nel Lazio, dalle 11 alle 16, è vietato lavorare all'aperto sotto il sole nelle giornate molto calde. La misura è stata firmata dal presidente della regione e riguarda i lavori che si svolgono in esposizione diretta ai raggi solari. L'ordinanza si applica a tutte le attività all'aperto, incluse quelle di costruzione e manutenzione, per ridurre il rischio di colpi di calore e svenimenti.

Roma, 26 maggio 2026 – Il presidente Francesco Rocca ha, infatti, firmato l’Ordinanza con la quale, fino al 15 settembre prossimo, “ è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https:www. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Regione Lazio, ordinanza anti caldo 2026: vietato il lavoro al sole dalle 12:30 alle 16Nel Lazio ordinanza anti caldo 2026: stop al lavoro al sole dalle 12:30 alle 16 fino al 15 settembre nei giorni con rischio alto. ilquotidianodellazio.it

Piano anti-caldo 2026 nel Lazio: scatta lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più caldeDivieto assoluto di lavoro sul territorio regionale nelle ore centrali della giornata, specificamente in presenza di condizioni climatiche ad alto rischio ... rainews.it