Il ministro delle Imprese ha incaricato i suoi avvocati di presentare una denuncia contro Valter Lavitola, coinvolto in un caso di rapporti considerati opachi. La decisione arriva dopo che sono emersi nuovi dettagli sui legami tra Lavitola e alcune attività sospette. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali irregolarità. La vicenda ha suscitato reazioni politiche e giudiziarie, con richieste di chiarezza sui rapporti tra le parti coinvolte.

Scoppia di nuovo un grande caos sull’affaire Report. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha dato mandato ai suoi legali di procedere contro il faccendiere Valter Lavitola. Mentre pure Aldo Grasso, dalle colonne del Corriere della Sera, scarica Ranucci. Ma andiamo con ordine. Urso ha dato mandato ai suoi legali di avviare iniziative giudiziarie nei confronti di Lavitola in merito ai suoi «rapporti con la redazione di Report, con particolare riferimento all’intervista a Gioele Magaldi (Gran Maestro del Grande Oriente Democratico, ndr) trasmessa nella puntata andata in onda il 10 dicembre 2023, nella quale si sosteneva che il ministro Urso aderisse alla massoneria internazionale: adesione peraltro immediatamente smentita dallo stesso Urso, senza che di tale smentita fosse data notizia in trasmissione». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lavitola-Report, "rapporti opachi": Urso passa alla denuncia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quella relazione con la stagista di Report. "Altri rapporti opachi con le fonti"Un giornalista di una trasmissione del servizio pubblico ha avuto una relazione sentimentale con una stagista che lavorava nella stessa redazione.

Leggi anche: Quella relazione con la stagista di Report. "Altri rapporti opachi con le fonti". Gardini: "Autobiografia grottesca"

Temi più discussi: Piattaforma Esperia: Non solo Lavitola, nel libro di Ranucci altri rapporti opachi con le fonti; Quella relazione con la stagista di Report. Altri rapporti opachi con le fonti. Gardini: Autobiografia grottesca; Intrigo in Rai: il caso Report diventa uno scontro totale tra Ranucci, Lavitola e Giletti tra bombe, dossier e fonti opache; Ranucci e il paradosso di invocare (ora) il segreto: non è questo il metodo Report?.

Report, Rai valuta un'indagine interna su Ranucci: scontro politico e caso LavitolaDopo la sospensione delle repliche estive, il ministro Urso chiede chiarimenti all'azienda sui rapporti tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. La Fnsi parla di attacco alla libertà di stampa ... tg.la7.it

Attentato a Ranucci, il conduttore di Report: Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola. La Procura cerca il moventeSecondo i parlamentari del partito di governo, il rapporto tra i due sarebbe talmente stretto che il proprietario del ristorante di Monteverde frequentato da Ranucci avrebbe suggerito al giornalista ... tg.la7.it