Un giornalista di una trasmissione del servizio pubblico ha avuto una relazione sentimentale con una stagista che lavorava nella stessa redazione. La relazione si è sviluppata all’interno del contesto lavorativo. Nei giorni scorsi sono stati sollevati dubbi riguardo ad altri rapporti poco chiari tra il giornalista e alcune fonti. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti.

Una relazione sentimentale, nata in un contesto professionale, tra il giornalista di punta di una trasmissione del servizio pubblico e una donna arrivata nella stessa redazione per svolgere uno stage. A raccontarla è lo stesso Sigfrido Ranucci nella sua autobiografia, attraverso pagine riprese ora da Esperia in un video pubblicato su Instagram. “Se il rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola vi ha indignato, ciò che stiamo per raccontarvi potrebbe aprire interrogativi ancora più profondi. Questa volta non parleremo di indiscrezioni, intercettazioni o fonti anonime. A raccontare tutto è lo stesso Sigfrido Ranucci, nel libro autobiografico ‘La scelta’, pubblicato nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella relazione con la stagista di Report. "Altri rapporti opachi con le fonti"

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