Una relazione sentimentale, nata in un contesto professionale, tra il giornalista di punta di una trasmissione del servizio pubblico e una donna arrivata nella stessa redazione per svolgere uno stage. A raccontarla è lo stesso Sigfrido Ranucci nella sua autobiografia, attraverso pagine riprese ora da Esperia in un video pubblicato su Instagram. “Se il rapporto tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola vi ha indignato, ciò che stiamo per raccontarvi potrebbe aprire interrogativi ancora più profondi. Questa volta non parleremo di indiscrezioni, intercettazioni o fonti anonime. A raccontare tutto è lo stesso Sigfrido Ranucci, nel libro autobiografico ‘La scelta’, pubblicato nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quella relazione con la stagista di Report. "Altri rapporti opachi con le fonti". Gardini: "Autobiografia grottesca"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Quella relazione con la stagista di Report. "Altri rapporti opachi con le fonti"Un giornalista di una trasmissione del servizio pubblico ha avuto una relazione sentimentale con una stagista che lavorava nella stessa redazione.

Mallegni avverte su Mitoraj: "Mi preoccupano le spese. E i rapporti con altri enti"L’ex sindaco e senatore ha espresso preoccupazione per le spese legate a un progetto artistico e per i rapporti con altri enti.