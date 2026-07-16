Dopo aver segnato un gol decisivo per l’Argentina in una partita di Coppa del Mondo, l’attaccante argentino ha mostrato lacrime e ha dedicato il risultato. La rete ha contribuito a portare l’Argentina in finale contro la Spagna, superando l’Inghilterra in rimonta. La giocata ha rafforzato lo status internazionale dell’attaccante, che attualmente gioca nell’Inter. Il Barcellona ha manifestato interesse nei suoi confronti.

Ci sarebbero tanti numeri per spiegare Lautaro Martinez. Ma si parte dalle lacrime e dalle due dediche che l’attaccante argentino ha voluto esprimere dopo il gol che ha permesso all’ Argentina di raggiungere, in rimonta sull’Inghilterra, la finale contro la Spagna a questo Mondiale. “A mio papà, che mi ha sempre seguito; a mia mamma, che addirittura mi faceva il letto per permettermi di allenarmi al meglio. È per loro ”. Non è il primo a pensare alla sua famiglia, di certo. Non sarà neanche l’ultimo. Ma è stato sincero, Lautaro. Perché la gioia immensa che si è regalato e che ha regalato a tutta l’Argentina resta per sempre. E il suo percorso non è per nulla terminato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilfattoquotidiano.it - Lautaro nella storia dell’Argentina: il gol da sogno, le lacrime e lo status internazionale. L’Inter se lo gode, il Barcellona ci ha fatto un pensiero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lautaro Martínez seals Argentina win against Switzerland for the Quarter-finals.

Notizie e thread social correlati

Lautaro, lacrime dopo il gol all'Inghilterra: "Lo sognavo da quando mio padre mi ha comprato gli scarpini"Lautaro Martinez è scoppiato in lacrime dopo aver segnato il gol decisivo all'ultimo minuto contro l'Inghilterra, portando l'Argentina in finale ai...

Gol, lacrime e rivincita: dopo il flop in Qatar, è il Mondiale di Lautaro. "Un gol che sogno da tutta la vita"Dopo il flop in Qatar, Lautaro Martinez torna protagonista nel Mondiale, segnando il suo primo gol in questa edizione.

Temi più discussi: I primi gol di Lautaro e De Bruyne e tutti i verdetti dei gironi Coppa del Mondo FIFA; Lautaro Martinez trascina l’Argentina: sarà finale con la Spagna; Argentina, Lautaro Martinez elogia Messi: Si merita tutto, è il giocatore più forte della storia; Serie A ai Mondiali: da De Ketelaere a Lautaro, è l'ora dei bomber.

Dal 1982 almeno un giocatore dell’Inter nella finale della Coppa del Mondo. Questa volta Lautaro ci ha messo una grandissima firma. Solo noi. Nella storia x.com

DAL PRIMO GOL AL PODIO NERAZZURRO TUTTI I 171 GOL DI LAUTARO MARTÍNEZ - Inter - 171 gol, 171 urla di gioia: Lautaro Martinez continua a stupire, a emozionare e scrivere nuove pagine del libro dei record nerazzurri. Il capitano dell'Inter, nato a reddit

Inghilterra-Argentina, le pagelle degli sportivi: Lautaro nella storia, ma come brillano Spence e RomeroTra i giocatori in orbita nerazzurra per ragioni di mercato vanno male sia Stones, che si perde Lautaro sul 2-1, che Molina ... fcinternews.it

Lautaro, gol storico anche per l’Inter: il record è clamoroso!Lautaro Martinez scrive una pagina di storia anche per l'Inter: il suo gol porta ancora avanti un record clamoroso ... spaziointer.it