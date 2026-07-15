Dopo il flop in Qatar, Lautaro Martinez torna protagonista nel Mondiale, segnando il suo primo gol in questa edizione. Il capitano dell’Inter ha contribuito a ribaltare il risultato contro l’Inghilterra, siglando il gol decisivo a partita in corso. Prima, aveva già segnato contro la Svizzera e fornito un assist importante contro l’Egitto. Con questa rete, il 22enne argentino si è preso la scena, realizzando un sogno che attendeva da tutta la vita.

All'improvviso Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter si è preso di nuovo la scena: dopo l'impatto (e l'assist) decisivo dalla panchina per ribaltare l'Egitto nei quarti e il gol "della staffa" contro la Svizzera, il 22 argentino, sempre a partita in corso, ha messo la firma sulla rimonta clamorosa sull'Inghilterra. Il suo gol di testa, su perfetta imbeccata di Messi, al 92esimo ha regalato all'Albiceleste la possibilità di difendere il titolo di campioni del mondo., Una sorta di rivincita per il toro di Bahia Blanca che, nonostante i numeri eccellenti, in nazionale viene sempre un po' chiacchierato. E lui è il primo a fare autocritica. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Gol, lacrime e rivincita: dopo il flop in Qatar, è il Mondiale di Lautaro. "Un gol che sogno da tutta la vita"

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