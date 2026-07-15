L'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 in una partita valida per le semifinali del torneo, grazie a un gol di Lautaro Martinez nel finale. La squadra sudamericana si è qualificata per la finale, che disputerà contro la Spagna. La partita si è conclusa con una rimonta dell'Argentina, che ha segnato due gol negli ultimi minuti. La squadra ha ottenuto la vittoria dopo aver subito un gol nel primo tempo.

Atlanta, 15 luglio 2026 - Sembra proprio la squadra del destino, quattro anni dopo ma anche quarant'anni dopo. Altra pazzesca rimonta dell'Argentina che si conferma implacabile negli ultimi minuti. Dopo il miracolo contro l'Egitto e la vittoria ai supplementari contro la Svizzera, è arrivata un'altra vittoria da batticuore. L'Albiceleste vola in finale del Mondiale dopo aver sconfitto per due a uno l'Inghilterra, che era passata in vantaggio con Gordon a inizio secondo tempo. Ma si sa, la zona Cesarini è ormai diventata zona Argentina e infatti prima Enzo Fernandez e poi Lautaro Martinez, su due assist di Messi, hanno timbrato la rimonta all'85' e al 92'. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Argentina risorge ancora, rimonta pazzesca sull’Inghilterra: 2-1, decide Lautaro Martinez nel finale. Albiceleste in finale con la Spagna

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