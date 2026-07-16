Lautaro Martínez ha segnato il gol del 2-1 che ha qualificato l’Argentina alla finale contro la Spagna, giocata al New York New Jersey Stadium. La rete è arrivata nel momento decisivo della partita, portando la squadra alla vittoria. La partita si è conclusa con l’Argentina in finale, prevista per domenica.

Lautaro Martínez conquista il cuore dei tifosi argentini. Nel momento decisivo della partita segna il gol del 2-1 che decide l’accesso alla finale di domenica al New York New Jersey Stadium. I campioni del mondo in carica sono pronti a difendere il titolo contro la Spagna di De la Fuente. “La prima volta che i miei genitori mi hanno comprato le scarpe da calcio ho sempre sognato di fare questo gol” Lautaro con occhi lucidi ai microfoni nel post partita, regala un momento di commozione per i tifosi e i bambini che, come lui, hanno un sogno nel cassetto. Secondo tempo: si sbloccano le occasioni da gol. Dopo un primo tempo equilibrato, caratterizzato da episodi fisici, ad alta tensione, ma privo di occasioni in area di rigore, la partita si sblocca all’inizio del secondo tempo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Lautaro Martínez è decisivo: L’Argentina vola in finale contro la Spagna

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Lautaro Martínez Goal | Argentina 3-1 Switzerland | FIFA World Cup 2026™

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