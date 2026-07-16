Lautaro Martinez ha dichiarato a DAZN che il suo legame con i figli supera ogni risultato sportivo, anche una finale o un gol. Dopo la partita tra Inghilterra e Argentina, l’attaccante dell’Inter si è mostrato visibilmente emozionato e ha parlato dell’impatto dei figli sulla sua vita. La sua voce ha tradito un sentimento profondo, sottolineando l’importanza della famiglia al di là del campo.

di Stefano Cori Lautaro ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al termine di Inghilterra Argentina. Visibilmente emozionato l’attaccante dell’Inter. Lautaro Martinez è stato assoluto protagonista nella semifinale tra Inghilterra e Argentina. In pieno recupero il suo colpo di testa su assist di Lionel Messi ha consegnato alla Seleccion la qualificazione alla finale in programma domenica sera. SOGNAVO QUESTO MOMENTO «Fin dal primo giorno in cui mio padre mi comprò un paio di scarpini da calcio, sognavo questo momento. Questo vale più di un gol, più di una finale. Ci sono i miei figli che mi hanno cambiato la vita. Mi godo tutto questo». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a DAZN: «Questo vale più di un gol, più di una finale. Ci sono i miei figli che mi hanno cambiato la vita»

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