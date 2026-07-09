Colpe segnali ignorati e talenti che non ci sono più | i vent' anni che hanno cambiato tutto

In una nota serie tv italiana, Romanzo Criminale, in un momento clou il Freddo si rivolge al Libanese e gli dice in romano "Quando sei arrivato in cima puoi solo scendere".Per la nazionale azzurra il 9 luglio 2006 è stata la cima, il culmine, l'apogeo di una generazione e di un sistema calcio che però contemporaneamente quell'estate toccarono il punto più alto e il punto più basso. Senza rivangare le questioni legate a Calciopoli, per cui ci sono altre sedi e di cui si è occupata la giustizia sportiva e non, il viaggio da quel giorno a oggi è stato per ogni tifoso italiano una vera e propria Highway to Hell, per citare i mitici ACDC. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Ela pediu demissão, entrou numa gigante e derrubou a antiga empresa!Eu valho cada centavo

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