L'attrice ha raccontato di aver saputo che i suoi tumori al seno non erano maligni, ma i medici che l'avevano operata non le avevano creduto. Durante l’intervista, ha descritto lo shock di quella scoperta. Un’oncologa ha poi spiegato che oggi diagnosi più precise e personalizzate permettono di evitare interventi inutilmente invasivi.

La presa di posizione di Sharon Stone «Continuavo a dire al medico: “Guardate che non ho il cancro”», ha raccontato Sharon Stone nel corso dell'intervista. «E lui mi rispondeva: “Non spetta a lei deciderlo”». Onde evitare rischi, la star del cinema ha quindi scelto di farsi operare, ma l'intervento si è “limitato” allo svuotamento del seno dalle forme tumorali, evitando la doppia mastectomia. Il motivo? Effettivamente la star del cinema aveva ragione e nessuno dei due tumori al seno era di tipo maligno, da cui la scelta di non rimuovere il seno, come sembrava inizialmente fosse necessario. «Ricordo al risveglio dall'anestesia, un gruppo di 12 medici tutti riuniti attorno a me, tanto da farmi chiedere: "Cos'è mai successo"?". 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sharon Stone: «Sapevo che i miei tumori al seno non erano maligni, ma i medici che mi hanno operata non mi credevano». L'oncologa: «Oggi una diagnosi sempre più precisa e personalizzata, consente di evitare interventi inutilmente invasivi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Camihawke: «I miei genitori mi hanno sempre raccomandato gli appuntamenti di prevenzione. Controllo dei nei, mammografia, ecografia al seno che ho iniziato a fare molto presto, avendo casi di tumori in famiglia»La content creator ha dichiarato che i suoi genitori le hanno sempre raccomandato di seguire controlli di prevenzione come la verifica dei nei,...

Leggi anche: Caterina Murino: «Mi dicevano che ero più una nonna che una madre, ma oggi la maternità non ha età. Dopo anni di cure e due aborti, gli animali mi hanno insegnato un altro modo di amare»

Si parla di: Sharon Stone: Sapevo che i miei tumori al seno non erano maligni, ma i medici che mi hanno operata non mi credevano. L'oncologa: Oggi una diagnosi sempre più precisa e personalizzata, consente di evitare interventi inutilmente invasivi; Non solo cinema: Sharon Stone e il trauma nascosto per dieci anni: Sono stata aggredita | blue News.

Sharon Stone: Sapevo che i miei tumori al seno non erano maligni, ma i medici che mi hanno operata non mi credevano. L'oncologa: Oggi una diagnosi sempre più precisa e ...Ospite del podcast The Person Who Believed in Me, la star di Hollywood ha ricordato lo shock dei medici quando, dopo averla operata a entrambi i seni, hanno constatato che l'attrice aveva ragione e ne ... vanityfair.it