Laura Pausini ha espresso entusiasmo per l’evento, affermando di essere coinvolta dall’atmosfera carica di energia e di essere felice di partecipare alla finale insieme ad altri italiani che organizzano l’evento. Ha inoltre dichiarato di non vedere l’ora di incontrare Messi e Lautaro. La cantante ha commentato la fibrillazione generale tra i presenti, sottolineando il suo entusiasmo per questa occasione.

"Qui sono tutti in fibrillazione e anche io sono coinvolta da questa atmosfera carica di energia. Sono felicissima di essere qui, insieme ad altri italiani che organizzano questo evento in questa finale. Spagna e Argentina sono due paesi che mi hanno adottato e non saprei proprio scegliere un vincitore, ma sono molto felice di conoscere dal vivo Messi, Lautaro, Lamine Yamal e Unai Simon. Sarà una partita entusiasmante, anche per noi italiani". Lo ha detto Laura Pausini ai microfoni di Sky Sport, a proposito della sua partecipazione alla cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio prima della finale tra Argentina e Spagna a New York. "Io ho tifato Brasile, perchè Carlo Ancelotti è il mio sportivo preferito, ma ora in questa finale è difficile davvero per me. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Laura Pausini: "Non vedo l'ora di conoscere Messi e Lautaro"

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