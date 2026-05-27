Santiago Orduna | Giocare all' Allianz Cloud è unico per ogni giocatore Non vedo l' ora di conoscere i tifosi

Il palleggiatore, considerato il ruolo più decisivo nel volley, incide maggiormente sulla partita, specialmente durante il side-out. Un giocatore ha commentato l’esperienza di giocare all’Allianz Cloud, definendola unica e sottolineando l’anticipazione di incontrare i tifosi. La sua presenza si concentra sulla gestione del gioco e sulla direzione delle azioni, un elemento fondamentale che può determinare l’andamento della partita.

Quello del palleggiatore è il ruolo più determinante nel volley: un unico giocatore che incide sul gioco, soprattutto nella fase di side-out, anche più del playmaker nel basket o del regista nel calcio. Nella sua storia, Allianz Powervolley Milano ha potuto contare su mani e teste tra le migliori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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