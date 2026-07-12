Lionel Messi torna in semifinale di Coppa del Mondo per la terza volta, una novità tra gli argentini, e si mostra felice con un sorriso ampio. Non ha pianto di gioia come in passato, dopo aver temuto di uscire agli ottavi contro l’Egitto. Ha anche commentato di non aver mai giocato contro l’Inghilterra, guardando i filmati dell’86. Inoltre, ha espresso soddisfazione per il gol segnato da Lautaro.

Questa volta non ha pianto di gioia come dopo l’Egitto, quando pensava che il suo Mondiale potesse essere finito agli ottavi. Lionel Messi ritorna in semifinale per la terza volta nelle sue sei Coppa del Mondo, nessun argentino ci era mai riuscito, e ha il sorriso largo. In campo, facendo ruotare la maglia insieme ai tifosi e cantando "chi non salta è un inglese". Fuori, nella zona interviste, è così richiesto che gli uomini della Fifa devono fare da contrappeso con le transenne per evitare che crollino sotto la spinta di chi sta intervistando Leo. Il quale non si scompone mai: "È bello essere ancora in semifinale, ed è bello anche incontrare l’Inghilterra contro cui non ho mai giocato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Messi: "Mai giocato contro l'Inghilterra, vedo i filmati dell'86... Felice per il gol di Lautaro"

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