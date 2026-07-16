In secondo grado, Laura Bonafede ha visto ridursi la condanna a nove anni di carcere, mentre l’accusa di appartenenza a Cosa Nostra è stata confermata. Bonafede era nota come amante di Matteo Messina Denaro, e la sentenza riguarda la sua partecipazione all’associazione mafiosa. La condanna in appello ha modificato l’entità della pena, ma non ha annullato l’accusa di coinvolgimento nell’organizzazione criminale.

Pena ridotta in Appello a 9 ann i, ma anche in secondo grado regge l’accusa di appartenenza a Cosa Nostra per Laura Bonafede, per tanti anni amante di Matteo Messina Denaro. Figlia di Leonardo Bonafede, capomafia di Campobello di Mazara, moglie di Salvatore Gentile, condannato per avere commesso due omicidi su ordine proprio di Messina Denaro, Laura era stata condannata in primo grado a 11 anni e 4 mesi e per il Tribunale di Palermo non c’era dubbio: “Deve ritenersi definitivamente accertato ” che “ha consapevolmente preso parte all’associazione mafiosa Cosa nostra, capeggiata” da Matteo Messina Denaro. Così scriveva il giudice Paolo Magro nelle motivazioni della sentenza di primo grado. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Laura Bonafede, per l’amante di Messina Denaro condanna ridotta in appello: ma confermata l’associazione mafiosa

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