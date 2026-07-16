Nell’udienza preliminare sul caso del latte sospetto adulterato, il giudice ha impedito la modifica dell’accusa, nonostante l’accordo tra Procura e difese. La prossima udienza è fissata per il 23 settembre. La decisione riguarda il caso del latte prodotto da un caseificio delle Marche, coinvolto in un’indagine per presunta adulterazione. La posizione del giudice ha bloccato l’aggiornamento del capo d’imputazione, stabilendo così il prosieguo del procedimento.

Latte sospetto, salta la modifica dell’accusa. Nell’udienza preliminare di ieri sul caso del presunto latte adulterato prodotto dal caseificio Fattorie Marchigiane di Colli al Metauro, il gup ha fermato la modifica del capo d’imputazione sulla quale Procura e difese avevano ormai trovato un accordo. Il procedimento resta quindi, almeno per ora, incardinato sull’accusa più grave di adulterazione del prodotto collegato al rischio per la salute. L’inchiesta, aperta nell’aprile 2024, coinvolge 13 soggetti tra persone fisiche società. Le contestazioni vanno dalla frode in commercio alla vendita di alimenti adulterati fino al commercio di sostanze alimentari ritenute nocive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Latte sospetto, salta la modifica dell’accusa. Prossima tappa l’udienza del 23 settembre

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