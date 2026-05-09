Bolivia Morales salta l’udienza | la difesa parla di accusa pretestuosa

L'ex presidente boliviano non si è presentato a un'udienza giudiziaria, mentre la difesa sostiene che l'accusa sia basata su motivazioni mediatiche e pretestuose. Le autorità hanno cercato di collegare l'ex presidente a un presunto traffico di esseri umani, ma le prove a suo carico non sono state presentate o sono risultate deboli. La situazione si inserisce nel quadro di un procedimento legale ancora in corso.

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? Punti chiave Perché la difesa parla di un disegno mediatico contro Morales?. Quali prove collegano l'ex presidente al traffico di esseri umani?. Come può il processo restare valido nonostante il divieto di doppio giudizio?. Cosa rischia Morales dopo le precedenti mancate comparizioni in tribunale?.? In Breve Difesa cita Nelson Cox e Wilfredo Chávez contro accusa pretestuosa e illegale.. Inchiesta risale al 2016 per presunta relazione con una minorenne.. Mancate comparizioni registrate a ottobre 2024 e gennaio 2025.. Giudice Nelson Rocabado ha disposto sequestro beni e divieto di espatrio.. L’avvocato Nelson Cox ha comunicato che l’ex presidente boliviano Evo Morales non presenzierà lunedì prossimo presso il tribunale di Tarija.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolivia, Morales salta l’udienza: la difesa parla di accusa pretestuosa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Concussione, la difesa di Santamaria ricorre al Riesame: udienza fissataTempo di lettura: < 1 minutoSi muove sul piano giudiziario la vicenda che vede coinvolto Gennaro Santamaria, dirigente del Comune di Benevento ed ex... Inchiesta arbitri: Rocchi salta l’udienza, Gervasoni collabora? Cosa sapere Rocchi salta l'interrogatorio a Milano mentre il vice designatore Gervasoni collabora con la Procura. Contenuti di approfondimento Bolivia: attentato a Evo Morales, l'ex presidente pubblica un video dell'attaccoL'ex presidente boliviano denuncia di essere stato vittima di un attentato. Sui social il video pochi minuti dopo l'attacco alla sua auto L'ex presidente della Bolivia Evo Morales ha denunciato che ... it.euronews.com Bolivia, l'ex presidente Morales è stato escluso dalle elezioniL'ex presidente della Bolivia, Evo Morales non parteciperà alle elezioni generali previste per il prossimo 17 agosto: il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha confermato che la sua candidatura non è ... ansa.it