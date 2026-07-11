Il 3 settembre si terrà l’udienza sulla richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari, avanzata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge il club e la famiglia De Laurentiis. La decisione potrebbe portare al fallimento della società. La data è stata fissata per discutere il procedimento legale avviato contro il club. La vicenda riguarda le indagini sulla gestione e le eventuali irregolarità legate alla società.

Bari, a settembre l’udienza decisiva sull’inchiesta De Laurentiis e la possibile liquidazione del club. La data cerchiata in rosso è il 3 settembre: quel giorno si terrà l’udienza sulla richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari avanzata dalla Procura nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge il club e la famiglia De Laurentiis. A fissarla è stato il giudice Michele De Palma, chiamato a valutare una situazione che intreccia aspetti giudiziari, societari e sportivi. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo quanto riportato dall’edizione barese di La Repubblica, la proprietà dovrebbe presentarsi davanti al giudice con un piano di ricapitalizzazione per evitare il fallimento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Bari, a settembre l’udienza decisiva sull’inchiesta De Laurentiis e il rischio fallimento del club

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