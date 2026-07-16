L’Atalanta si rassegna al frustrato trasferimento di Éderson al Manchester United | Siamo rimasti stupiti

L’Atalanta ha confermato di aver tentato senza successo di cedere Éderson al Manchester United. La società ha dichiarato di essere rimasta sorpresa dall’impossibilità di finalizzare l’affare. Nessun dettaglio sulle motivazioni di questa rottura, né sulle trattative in corso. La squadra si prepara a proseguire la stagione senza il giocatore, che aveva attirato l’interesse dei Red Devils. La società non ha fornito ulteriori aggiornamenti sulle prossime mosse di mercato.

2026-07-14 18:18:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! C Ristiano Giuntoli Deve vivere l’inizio della sua fase alla guida della direzione sportiva Atalanta più complesso del previsto. Tra gli altri aspetti, a causa del trasferimento frustrato di Ederson al Manchester United.??Sta già lavorando da diverse settimane per pianificare la prossima stagione, dove Atalanta dovette accontentarsi della classificazione Lega delle conferenze. Oggi, però, è toccato a lui presentarsi davanti ai media come il nuovo ‘capo’ della ‘Dea’.? Ovviamente il grosso delle domande ruotava attorno alla figura di a Ederson a cui firmare Manchester United che alla fine è stato fatto con il suo connazionale Andrey Santos, è finito per cadere all’ultimo minuto quando tutto era stato concordato prima della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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ATALANTA: SALTA IL TRASFERIMENTO DI EDERSON ALLO UNITED! ECCO COSA CAMBIA... E OCCHIO AD AHANOR!

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