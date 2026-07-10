Il Manchester United ha deciso di non acquistare Ederson e sta puntando invece su Joao Gomes. La scelta è stata comunicata in seguito a trattative in corso, mentre il club inglese potrebbe incontrare la concorrenza di un altro grande club della Premier League. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali accordi o offerte ufficiali. La trattativa con Gomes sembra ancora in fase di sviluppo, con le parti che continuano a negoziare.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, il Manchester United ha rinunciato a ingaggiare Ederson e si sta invece concentrando su Joao Gomes, anche se potrebbe affrontare la concorrenza del Liverpool. Come abbiamo spiegato stasera, sono state alcune ore folli nella saga del trasferimento da Ederson a Man Utd, con alcune fonti che sostengono che l’accordo è scaduto e altre che lo negano. È stato anche affermato che i Red Devils si stanno ora concentrando sull’ingaggio del centrocampista della Roma Manu Kone al posto di Ederson, secondo Sport Mediaset. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United passa da Ederson al trasferimento di Joao Gomes

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