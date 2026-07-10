Atalanta è saltato il trasferimento di Ederson al Manchester United

Il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United è saltato. Il club inglese ha deciso di interrompere l’operazione dopo aver valutato i risultati degli approfondimenti sul ginocchio del centrocampista. L’affare non si è concretizzato e il giocatore rimane con la squadra italiana. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni ufficiali o sui tempi di ripresa delle trattative.

CALCIOMERCATO. Il club inglese ha deciso di non procedere con l’operazione dopo gli approfondimenti sul ginocchio del centrocampista. È ufficialmente saltato il trasferimento di Ederson dall’Atalanta al Manchester United. Da tempo era stato trovato l’accordo tra i due club e tra gli inglesi e il centrocampista brasiliano, ma dopo le visite mediche supplementari di oggi - venerdì 10 luglio - i Red Devils hanno deciso di non procedere con l’operazione. Atalanta, primo allenamento in gruppo per Gaetano. Da lunedì 13 squadra in ritiro Il Manchester United aveva deciso di approfondire l’analisi sul ginocchio che ha dato problemi a Ederson nel corso dell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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TRANSFER BLOCKED! Ederson Rejects Manchester United Move!

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