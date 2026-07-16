L’Ascoli saluta il joker Corazza Che gol contro Samb e Arezzo

L’Ascoli ha annunciato l’addio a Simone Corazza, che ha segnato gol decisivi contro Sambenedettese e Arezzo. L’attaccante, noto come “joker”, lascia la squadra dopo aver contribuito con prestazioni importanti e reti decisive. La separazione tra il club e Corazza è ormai definitiva, e il pubblico bianconero ha espresso gratitudine per le emozioni e i gol forniti nel corso della sua permanenza.

Joker grazie di tutto. Come poteva essere facilmente intuibile le strade dell’ Ascoli e di Simone Corazza erano ormai pronte a dividersi. Il momento dei saluti è sempre particolarmente triste, ma di certo tutto il popolo bianconero e la città resteranno infinitamente grati a ciò che l’esperto attaccante ha prodotto in termini di emozioni e gol. Ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato la risoluzione consensuale del vincolo che sarebbe terminato il 30 giugno 2027 con il giocatore che ora, dopo essersi svincolato, è molto vicino al passaggio alla Pistoiese in D. La sua avventura al Picchio è durata due stagioni, ma se era stata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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