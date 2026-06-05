L'arbitro Mattia Drigo, della sezione di Portogruaro, sarà al centro dell'attenzione domenica alle 18 durante la partita tra Ascoli e Union Brescia. La gara è decisiva per determinare quale squadra otterrà l’ultima promozione in serie B. Drigo ha già diretto incontri, tra cui Samb–Ascoli, concluso con un risultato di 2-1.

Ascoli-Union Brescia, match di domenica (avvio alle 18) che deciderà chi sarà l’ultima squadra promossa in serie B, è stata affidata all’arbitro Mattia Drigo della sezione di Portogruaro. Il fischietto nel corso della caldissima sfida in programma potrà vantare l’ausilio degli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavaroli di Pescara. Quarto uomo ufficiale sarà Dario Madonia di Palermo. In sala var vedremo all’opera Ivano Pezzuto di Lecce, con l’avar Mattia Ubaldi di Roma 1. Il Picchio ha già incrociato la strada di Drigo nel corso della partita della Coppa Italia di serie C persa 2-1 al Riviera delle Palme contro la Sambenedettese lo scorso 29 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dirige Mattia Drigo. Arbitrò Samb–Ascoli 2-1

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