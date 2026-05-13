È stato pubblicato l’Annual Report 2025 della Fondazione Arezzo Intour, un documento di poche pagine che fornisce dati sulle attività dell’organizzazione. Nel report si evidenziano oltre 52 milioni di visualizzazioni e un team di circa 30 persone. Un assessore ha commentato l’anno con un paragone riferito alla celebre frase del capitano Schettino, ma senza ulteriori dettagli sul contesto.

AREZZO – È online l’Annual Report 2025 della Fondazione Arezzo Intour, documento di appena qualche decina di pagine pensato per spiegare agli aretini che, mentre loro cercavano parcheggio alla Cadorna, la città diventava nel frattempo una superpotenza turistica mondiale. Il report arriva in un momento solenne: la fine del mandato di Simone Chierici come assessore e presidente della Fondazione. Un addio istituzionale, sì, ma con tono da ultimo giorno di scuola: “Buon viaggio Fondazione, viva Arezzo”, che tradotto dal burocratese significa: “Io scendo qui, ma prima vi lascio il PowerPoint grosso”. I numeri, bisogna dirlo, sono di quelli che fanno impressione: 273.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo Intour pubblica l’Annual Report: 52 milioni di visualizzazioni, 30 addetti e un assessore che saluta come il capitano Schettino al contrario

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