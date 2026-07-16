Una donna residente a Vigevano denuncia di essere rimasta intrappolata in casa da due mesi a causa di un ascensore guasto. La donna, che in passato si spostava frequentemente per lavoro, non può più uscire dall’appartamento. La situazione si verifica in un edificio dove l’ascensore non funziona e non sono ancora stati effettuati interventi di riparazione. La residente si trova quindi in isolamento da oltre due mesi.

Vigevano (Pavia) – Costretta a vedere la vita che scorre sotto le finestre del suo appartamento. Maria Barrocu, una donna dinamica che spesso si spostava in diverse località d’Italia per lavoro, da due mesi non esce più di casa. L’ascensore del palazzo di proprietà del Comune nel quale vive è guasto e, avendo problemi alle gambe, non si può spostare. Proprio lei che era la segretaria di Agnese Moro, figlia di Aldo, il presidente della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Brigate Rosse. I ricordi di una vita. “Quando Agnese era la segretaria regionale del Tribunale del malato - racconta la donna - ero la sua segretaria personale. Dormiva e mangiava a casa mia, talvolta io andavo a Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “L'ascensore è rotto, sono intrappolata in casa da due mesi”: la denuncia di Maria Barrocu, una vita passata a difendere i diritti degli altri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA

Notizie e thread social correlati

“Abusata da mio cugino”. La denuncia choc di una 25enne tornata da una serata passata fuori per localiUna donna di 25 anni ha presentato una denuncia, affermando di essere stata abusata dal cugino dopo aver trascorso una serata in locali notturni.

Fine Vita, la denuncia: "Da sei mesi sono in attesa. Ditemi se posso morire"Un uomo di 59 anni con sclerosi multipla denuncia di essere in attesa da sei mesi di cure per il fine vita.

Si parla di: L'ascensore è rotto, sono intrappolata in casa da due mesi: la denuncia di Maria Barrocu, una vita passata a difendere i diritti degli altri; Vigevano, l'ascensore è rotto e l'ex segretaria della figlia di Aldo Moro vive da reclusa da 2 mesi.

L'ascensore è rotto, sono intrappolata in casa da due mesi: la denuncia di Maria Barrocu, una vita passata a difendere i diritti degli altriVigevano, il racconto dell’ex segretaria di Agnese Moro, figlia di Aldo, che abita al quarto piano, ha problemi alle gambe e non può uscire: Essere abbandonati dalle istituzioni fa male dice. L’asse ... ilgiorno.it