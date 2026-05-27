Un uomo di 59 anni con sclerosi multipla denuncia di essere in attesa da sei mesi di cure per il fine vita. La sua condizione si è aggravata, ma non ha ancora ricevuto assistenza specifica. L’uomo chiede informazioni sulla possibilità di morire assistito, sottolineando la prolungata attesa. La denuncia evidenzia la mancanza di risposte rapide e di procedure chiare per le persone che richiedono assistenza in questa fase.

Domenico è un 59enne lombardo, affetto da sclerosi multipla. A seguito dell’aggravarsi dei sintomi e delle sofferenze provocate dalla patologia da cui è affetto dal 2009, a novembre scorso ha fatto richiesta alla propria azienda sanitaria per la verifica delle condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale per accedere al suicidio assistito. Da quel momento, però, nonostante tutte le visite mediche a cui è stato sottoposto, non ha ancora ricevuto un riscontro dall’azienda sanitaria. Non sa ancora, quindi, se secondo la stessa possiede i requisiti previsti dalla Corte costituzionale per accedere al suicidio assistito. Ma la malattia continua a progredire e i sintomi a peggiorare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fine Vita, la denuncia: "Da sei mesi sono in attesa. Ditemi se posso morire"

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Fine vita, la denuncia di Caterina: Se mio marito l'avesse saputo forse non si sarebbe suicidato

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