Abusata da mio cugino La denuncia choc di una 25enne tornata da una serata passata fuori per locali

Una donna di 25 anni ha presentato una denuncia, affermando di essere stata abusata dal cugino dopo aver trascorso una serata in locali notturni. La denuncia è stata depositata nelle autorità competenti, ma ancora non sono stati rivelati dettagli sulle circostanze o sull’esito delle indagini. La vicenda riguarda due parenti stretti, e al momento non ci sono ulteriori informazioni ufficiali.

ANCONA - Cosa ci sia di vero o meno su una vicenda che riguarda due parenti stretti è tutto da accertare. Una presunta violenza sessuale, avvenuta all’interno di una famiglia che vive nel Senigalliese, è al centro di un’indagine della Procura dorica. La vicenda riguarda due cugini, entrambi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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