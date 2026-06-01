Abusata da mio cugino La denuncia choc di una 25enne tornata da una serata passata fuori per locali
Una donna di 25 anni ha presentato una denuncia, affermando di essere stata abusata dal cugino dopo aver trascorso una serata in locali notturni. La denuncia è stata depositata nelle autorità competenti, ma ancora non sono stati rivelati dettagli sulle circostanze o sull’esito delle indagini. La vicenda riguarda due parenti stretti, e al momento non ci sono ulteriori informazioni ufficiali.
ANCONA - Cosa ci sia di vero o meno su una vicenda che riguarda due parenti stretti è tutto da accertare. Una presunta violenza sessuale, avvenuta all’interno di una famiglia che vive nel Senigalliese, è al centro di un’indagine della Procura dorica. La vicenda riguarda due cugini, entrambi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
"Mio figlio preso di mira e aggredito da una baby gang". La denuncia di una mammaUna donna ha presentato una denuncia riguardo a un episodio avvenuto in Piazza Carlo III, in cui suo figlio e alcuni amici sarebbero stati presi di...
Spunta una nuova “lista stupri” in un liceo di Roma, la denuncia di una studentessa nell’elenco: «Sono stata abusata a una festa»Una studentessa ha segnalato di essere stata abusata durante una festa e il suo nome compare in un documento intitolato “lista stupri” che include...