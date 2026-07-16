L' argentino festeggia? La vergogna di Bellingham | cosa non avete visto

Dopo la partita tra Inghilterra e Argentina, valida per le semifinali dei Mondiali 2026, si è verificato un episodio di tensione nel post-partita che ha coinvolto Jude Bellingham. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’accaduto, ma l’evento ha attirato l’attenzione per la presenza di una situazione di disagio o conflitto. La partita si è conclusa con una vittoria dell’Inghilterra, e l’episodio di tensione ha avuto luogo subito dopo il fischio finale.

La partita tra Inghilterra e Argentina, valida per le semifinali dei Mondiali 2026, si è conclusa con una forte tensione nel post-partita che ha coinvolto Jude Bellingham.Al termine della gara, mentre i giocatori argentini festeggiavano la vittoria, Bellingham si è avvicinato al centrocampista argentino Valentin Barco (21 anni) e gli ha sferrato uno schiaffo in pieno volto. Il gesto ha fatto degenerare la situazione, provocando un parapiglia con spintoni e duri scontri verbali tra i due gruppi di calciatori. Per calmare gli animi sono dovuti intervenire i compagni di squadra. Il portiere Jordan Henderson si è frapposto fisicamente per proteggere Bellingham e placare la reazione degli argentini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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