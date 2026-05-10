La figlia di Giancarlo Magalli ha trascorso l'infanzia in un ambiente legato al mondo dello spettacolo. Oggi svolge un lavoro che si distingue per originalità e creatività, diverso da quello del padre. La sua attività professionale è poco conosciuta al pubblico, ma si concentra su un settore particolare. La sua presenza nel panorama lavorativo ha attirato l’attenzione di chi segue le vicende della famiglia Magalli.

Dall’infanzia accanto ai grandi volti dello spettacolo a un mestiere creativo e fuori dagli schemi: ecco chi è davvero la figlia di Giancarlo Magalli e di cosa si occupa oggi. Leggi anche: Giancarlo Magalli racconta il grande dolore della sua vita: «Mia moglie mi tradì con uno psichiatra, volevo denunciarlo» Essere figli di un personaggio famoso può rappresentare un vantaggio, ma anche un peso difficile da gestire. Lo sa bene Michela Magalli, figlia dello storico conduttore Giancarlo Magalli, cresciuta in una casa frequentata da alcuni dei volti più celebri della televisione italiana, da Raffaella Carrà a Pippo Baudo. Eppure, nonostante un cognome importante e una vita sempre vicina al mondo dello spettacolo, Michela ha scelto un percorso molto diverso da quello del padre.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Avete mai visto la figlia di Giancarlo Magalli? Fa un lavoro molto particolare: ecco di cosa si occupa

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Chi è Michela Magalli, la figlia di Giancarlo e Valeria Donati: “Ho lasciato il lavoro in farmacia da mamma, per fare la clown”Michela Magalli, che il noto conduttore Giancarlo Magalli ha avuto dall’ex moglie Valeria Donati, sottolinea spesso: “Mai stata raccomandata da papà”.

Argomenti più discussi: Michela Magalli: Lavoro come clown, mai raccomandata da papà Giancarlo. In amore non mi definisco; Al Bano contro Romina Power: Lascia in pace Ylenia, è viva solo nel nostro cuore. Ho fatto di tutto per salvare la famiglia, ma eravamo...; Di Carlo | Ho visto dieci lottatori questa è la nostra forza.