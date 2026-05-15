Ma avete visto cosa ha fatto Mara Venier? Si arrabbia con una giornalista e interrompe tutto | attimi di imbarazzo

Da donnapop.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Momenti di forte tensione durante l’ultima ospitata di Mara Venier al podcast Non è la Tv. Quella che doveva essere una chiacchierata leggera sul futuro di Domenica In si è trasformata improvvisamente in un acceso confronto con una delle giornaliste presenti. La conduttrice, mentre parlava apertamente delle sue riflessioni sul programma Rai e dei possibili cambiamenti per la prossima stagione, non ha gradito una battuta arrivata durante l’intervista e ha reagito in maniera molto dura, interrompendo di fatto la conversazione e lasciando tutti spiazzati. Mara Venier si infuria: ecco cosa è successo. Nel corso dell’intervista con Andrea Parrella, Gennaro Marco Duello e Grazia Sambruna, Mara Venier ha spiegato di stare valutando se tornare oppure no alla guida di Domenica In. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Ma avete visto cosa ha fatto Mara Venier Si arrabbia con una giornalista e interrompe tutto

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