Dopo la vittoria dell’Argentina sulla nazionale inglese nella semifinale del Mondiale 2026, alcuni giocatori hanno esibito uno striscione riguardante le Falkland, noto anche come Malvinas. La presenza del messaggio ha provocato reazioni di sdegno tra i tifosi e le autorità britanniche. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sensibilità politica legata alla disputa territoriale tra i due paesi. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1 a favore dell’Argentina.

Dopo il successo per 2-1 che vale la finale del Mondiale, alcuni giocatori dell’Albiceleste hanno festeggiato con uno striscione sulle Malvinas. La vittoria dell’ Argentina sull’ Inghilterra nella semifinale del Mondiale 2026 non ha acceso soltanto la festa dell’Albiceleste. Dopo il successo per 2-1 ad Atlanta, alcuni giocatori argentini hanno celebrato la qualificazione alla finale mostrando uno striscione con la scritta “Las Malvinas son Argentinas” (“Le Falkland sono argentine”), un gesto che ha immediatamente scatenato polemiche e indignazione nel Regno Unito. Il riferimento è alla storica contesa sulla sovranità delle Isole Falkland, chiamate Malvinas dagli argentini, al centro della guerra combattuta tra Argentina e Regno Unito nel 1982. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Argentina-Inghilterra, esplode la polemica dopo la semifinale: lo striscione sulle Falkland fa infuriare i britannici

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