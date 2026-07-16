Il Senato argentino voterà su una maxi-riforma proposta da Milei, che include l'apertura delle terre agricole agli investitori stranieri. La proposta mira a modificare le leggi sulla proprietà terriera, consentendo l’acquisto da parte di stranieri senza restrizioni. La riforma è parte di un pacchetto più ampio di misure neoliberali che il governo intende approvare. La discussione si svolge in un momento di forte tensione politica e sociale nel paese.

Javier Milei spinge fortemente la sua agenda politica neoliberale per l’Argentina e vedrà il Senato affrontare il voto sull’importante pacchetto della “ Legge sull’inviolabilità della proprietà privata “, un pacchetto di riforme che porta con sé, dal nome, una grande impronta ideologica e prevede, tra le altre cose, la totale apertura e la libertà crescente per i cittadini e i soggetti stranieri di acquistare terre sul suolo argentino. Lo shock di Milei. In ogni comune, provincia o regione, ad oggi, una legge introdotta dal governo di sinistra di Cristina Kirchner nel 2011 stabilisce che la quota massima di fondi possedibili da operatori stranieri è del 15%. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Argentina in vendita: Milei spinge la maxi-riforma per aprire la terra agli stranieri

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¿LA ARGENTINA DE MILEI VUELA: QUÉ ES LA ECONOMÍA DE 3 VECES 100 MIL MILLONES

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