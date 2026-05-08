In Argentina, l’Hantavirus ha causato oltre cento contagi e più di trenta decessi, con il caso della nave MV Hondius che ha portato l’attenzione sulla diffusione del virus. La malattia, presente nel paese da tempo, si è intensificata negli ultimi mesi. Le autorità sanitarie hanno segnalato un incremento dei casi, mentre le discussioni politiche si sono concentrate sulle decisioni riguardanti i tagli alla sanità e l’uscita dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Oltre cento contagi, più di trenta morti. L’ Hantavirus – ora noto per il caso della crociera MV Hondius, partita dalla Terra del Fuoco – non è nuovo in Argentina, ma è più letale di un tempo. Soprattutto nella Patagonia, che ci ha fatto i conti nel 2018, a Epuyén: un compleanno, 23 contagi, 11 decessi. “C’entra il cambiamento climatico”, dice alla Cnn l’infettivologo Roberto Debbag, in riferimento al pendolo tra “siccità” e “piogge estreme” nel Paese sudamericano. “Nel caso argentino gli incendi delle foreste nella storia recente ha spinto la fauna a mobilitarsi e cercare altri luoghi”, sottolinea Debbag. In questo caso la “fauna” è il roditore selvatico Oligoryzomys longicaudatus, portatore del virus – compresa la variante “Andes Sur”, alle origini del contagio di esseri umani -, sempre più costretti a emigrare nelle aree urbane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milei nella bufera per la diffusione dell’Hantavirus in Argentina: “Tagli alla sanità e uscita dall’Oms non aiutano”

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