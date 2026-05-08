Milei nella bufera per la diffusione dell’Hantavirus in Argentina | Tagli alla sanità e uscita dall’Oms non aiutano

Da ilfattoquotidiano.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Argentina, l’Hantavirus ha causato oltre cento contagi e più di trenta decessi, con il caso della nave MV Hondius che ha portato l’attenzione sulla diffusione del virus. La malattia, presente nel paese da tempo, si è intensificata negli ultimi mesi. Le autorità sanitarie hanno segnalato un incremento dei casi, mentre le discussioni politiche si sono concentrate sulle decisioni riguardanti i tagli alla sanità e l’uscita dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre cento contagi, più di trenta morti. L’ Hantavirus – ora noto per il caso della crociera MV Hondius, partita dalla Terra del Fuoco – non è nuovo in Argentina, ma è più letale di un tempo. Soprattutto nella Patagonia, che ci ha fatto i conti nel 2018, a Epuyén: un compleanno, 23 contagi, 11 decessi. “C’entra il cambiamento climatico”, dice alla Cnn l’infettivologo Roberto Debbag, in riferimento al pendolo tra “siccità” e “piogge estreme” nel Paese sudamericano. “Nel caso argentino gli incendi delle foreste nella storia recente ha spinto la fauna a mobilitarsi e cercare altri luoghi”, sottolinea Debbag. In questo caso la “fauna” è il roditore selvatico Oligoryzomys longicaudatus, portatore del virus – compresa la variante “Andes Sur”, alle origini del contagio di esseri umani -, sempre più costretti a emigrare nelle aree urbane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

milei nella bufera per la diffusione dell8217hantavirus in argentina tagli alla sanit224 e uscita dall8217oms non aiutano
© Ilfattoquotidiano.it - Milei nella bufera per la diffusione dell’Hantavirus in Argentina: “Tagli alla sanità e uscita dall’Oms non aiutano”

Notizie correlate

Argentina, Milei ufficializza il ritiro dall’OMSLa decisione del Paese governato da Javier Milei è stata ufficializzata a un anno esatto di distanza dalla notifica formale inviata dal presidente di...

Milei decide di uscire dall’Oms, come ha fatto Trump: “L’Argentina vuole piena sovranità sulle politiche sanitarie”A un anno dalla notifica formale, l’Argentina ha ufficializzato l’uscita del Paese dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), decisa dal...

Una raccolta di contenuti

milei nella bufera perÈ cominciato il declino di Javier Milei?A meno di un anno dalle elezioni presidenziali, il presidente ultraliberista argentino è in calo nei sondaggi a causa degli scandali e delle difficoltà economiche Leggi ... internazionale.it

milei nella bufera perMilei blinda il suo capo di Gabinetto dalle accuse per corruzioneIl presidente argentino Javier Milei ha blindato il suo capo di Gabinetto - al centro di un'inchiesta per presunto arricchimento indebito - nel giorno in cui il funzionario si presenta in Parlamento p ... ansa.it

Digita per trovare news e video correlati.