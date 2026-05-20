Giorgetti spinge il super falco dell’Ue ad aprire agli aiuti per il caro energia
Il commissario europeo agli Affari economici ha dichiarato che l’Unione Europea sta valutando la richiesta italiana di aiuti per affrontare il caro energia, mentre il vicepresidente della Commissione sta attualmente discutendo la questione. Nel frattempo, nel centrodestra si sono sollevate polemiche riguardo a una mozione sulle spese per la NATO, suscitando diverse reazioni tra gli esponenti politici. La questione degli aiuti economici e le discussioni sulle spese militari sono al centro dell’attenzione politica e istituzionale in questi giorni.
Ora tutto è nelle mani della diplomazia. La possibilità che venga accolta la richiesta del governo a Bruxelles, di estendere alle spese energetiche la deroga al Patto di stabilità consentita pere la difesa, è affidata alla capacità di mediazione del ministero dell’Economia. Il ministro Giancarlo Giorgetti sa bene che forzare la situazione con uno strappo, rischia di essere male accolto dai mercati ai quali puntualmente il Tesoro si rivolge per piazzare i titoli del debito pubblico. In sostanza il governo non può permettersi un aumento dello spread. «Stiamo lavorando, è una cosa complessa, credo che non ci siano pregiudizi. C’è la... 🔗 Leggi su Laverita.info
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