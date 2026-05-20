Giorgetti spinge il super falco dell’Ue ad aprire agli aiuti per il caro energia

Il commissario europeo agli Affari economici ha dichiarato che l’Unione Europea sta valutando la richiesta italiana di aiuti per affrontare il caro energia, mentre il vicepresidente della Commissione sta attualmente discutendo la questione. Nel frattempo, nel centrodestra si sono sollevate polemiche riguardo a una mozione sulle spese per la NATO, suscitando diverse reazioni tra gli esponenti politici. La questione degli aiuti economici e le discussioni sulle spese militari sono al centro dell’attenzione politica e istituzionale in questi giorni.

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