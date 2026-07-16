L’apprendistato italiano di Djed Spence al Genoa | i numeri in Serie A dell’obiettivo per il dopo-Dumfries

Djed Spence ha iniziato la sua avventura in Serie A con il Genoa, dopo il trasferimento dall’Inghilterra. Prima di approdare in Italia, il suo rendimento si è concentrato sui numeri in Premier League, dove ha giocato come esterno. La partenza di Denzel Dumfries dall’Inter, con destinazione Real Madrid e pagamento della clausola rescissoria, ha spinto i nerazzurri a puntare su Spence. La sua prima esperienza italiana rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale.

di Lorenzo Vezzaro Analisi dettagliata della prima esperienza italiana dell’esterno inglese Spence prima del grande salto internazionale. Calciomercato Inter news: la partenza di Denzel Dumfries, direzione Real Madrid tramite il pagamento della clausola rescissoria, ha spinto l’Inter a fiondarsi con decisione su Djed Spence. Il laterale inglese del Tottenham ha già saggiato i campi della Serie A durante i suoi sei mesi in prestito al Genoa. Sotto la Lanterna l’esterno non era riuscito a sprigionare tutto il suo potenziale, venendo gestito spesso come alternativa tattica e collezionando 16 presenze complessive, partendo titolare solo 8 volte per un totale di 853 minuti giocati, pari a circa 53 minuti di media a partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

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