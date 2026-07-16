L’appello da Roma | La potenza tecnica non diventi più alta della dignità umana

Da vaticannews.va 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al termine dell’Assemblea globale dei Premi Nobel, un documento firmato a Roma invita a limitare la potenza tecnica dell’intelligenza artificiale, sottolineando che questa non deve prevalere sulla dignità umana. I firmatari chiedono di governare lo sviluppo dell’IA seguendo principi etici e di promuovere il disarmo tecnologico. L’appello si rivolge alle istituzioni internazionali, evidenziando la necessità di regole chiare per evitare rischi legati a un uso incontrollato delle tecnologie avanzate.

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Le voci dei firmatari del documento siglato al Campidoglio al termine dell'Assemblea globale dei Premi Nobel: un invito a governare l’IA secondo principi etici e promuovere il disarmo, sul solco della Magnifica humanitas. Reina: "Le decisioni che riguardano vita e morte, pace e guerra, rimangano sotto il controllo umano". Tomasi: "Mai ridurre la persona a strumento". Gualtieri: "Orientare lo sviluppo tecnologico secondo rispetto della persona, uguaglianza e responsabilità per il bene comune  . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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