L’Ancona ha annunciato l’ingaggio di Matteo Bertoldi ed Emanuele Mastrangelo. Bertoldi, attaccante esterno nato nel 1995 a Roma, arriva dal Valmontone. La società ha confermato anche l’acquisto di Mastrangelo, senza specificare il ruolo o la provenienza. Le due firme sono state ufficializzate ieri. La squadra prosegue così la costruzione della rosa in vista della prossima stagione.

Ci sono anche Matteo Bertoldi ed Emanuele Mastrangelo nella nuova rosa dell’ Ancona. Le due ufficializzazioni sono arrivate ieri dalla società: il primo, esterno d’attacco classe 1995 nato a Roma, proviene dal Valmontone. Sono 33 le presenze, con 4 reti e 11 assist tra campionato e Coppa nell’ultima stagione, in precedenza Flaminia, Trastevere, Ostiamare, Arzachena (in serie C), Cynthia (in doppia cifra dieci anni fa), Fondi e Lupa. Quasi tutte squadre romane, finora: "Bertoldi approda in biancorosso nel pieno della maturità calcistica – scrive l’Ancona sui suoi social –, forte di una solida e significativa esperienza maturata tra i professionisti in serie C e, soprattutto, come assoluto protagonista nel campionato di serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona corre per completare la rosa. Arrivano anche Bertoldi e Mastrangelo

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